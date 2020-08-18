華盛頓國民主戰二壘手卡斯楚（Starlin Castro）日前進入傷兵名單，球隊趕緊拉上年僅20歲的農場頭號新秀賈西亞（Luis Garcia）應急，豈料他在今（18日）對戰亞特蘭大勇士時，首個打席就開轟，成為大聯盟首位在2000年後出生並且敲出全壘打的年輕球員。

賈西亞是國民在2016年透過國際自由球員簽約的球員，2019年被升上2A，單季繳出打擊三圍.257/ .280 / .337（打擊率/上壘率/長打率）的表現，雖然並非特別亮眼，但卻獲得總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）的喜愛，卡斯楚先前因為手腕受傷被放入十天傷兵名單，球隊就將他升上大聯盟。

聯盟中最年輕的球員原本是聖地牙哥教士的帕提尼奧（Luis Patino），但賈西亞在今年5月剛滿20歲，比帕提尼奧小200天，因此成為今年聯盟最「幼齒」的球員。

賈西亞今天的比賽再度先發出賽，而他也在第一個打席就敲出全壘打，這不僅僅是他的生涯首轟，更是大聯盟首位在2000年1月1日後敲出全壘打的年輕球員。

賈西亞雖是首位開轟的「千囍寶寶」，但卻不是第一個在大聯盟出賽的2000後球員；多倫多藍鳥上個賽季透過規則五選秀從堪薩斯皇家換回盧西亞諾（ElvisLuciano），並讓他在開季就完成大聯盟初登板。

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(中時新聞網)