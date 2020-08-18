台中市豐原區18日發生死亡車禍，一名懷孕31周的孕婦騎機車載2歲女兒行經豐原大道與東洲路口時，慘遭後方的大型吊車追撞，女童當場卡在輪下，警消到場後將她拉出，不過已經死亡，母親則是受傷送醫無大礙，警方目前正在調查發生原因。

豐原醫院指出，孕婦雙膝挫傷，目前胎象穩定，留院觀察中。據了解，該吊車司機表示因車量太高，沒有看見前面有機車，警方指出，雙方均無酒駕，確切肇事原因待釐清中。

(中時新聞網)