豐原孕婦騎車遭吊車追撞 2歲女童卡輪下慘死 09:512020/08/18 中時新聞網 陳淑娥 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐原孕婦騎車遭吊車追撞，2歲女童卡輪下慘死。(陳淑娥翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市豐原區18日發生死亡車禍，一名懷孕31周的孕婦騎機車載2歲女兒行經豐原大道與東洲路口時，慘遭後方的大型吊車追撞，女童當場卡在輪下，警消到場後將她拉出，不過已經死亡，母親則是受傷送醫無大礙，警方目前正在調查發生原因。 豐原醫院指出，孕婦雙膝挫傷，目前胎象穩定，留院觀察中。據了解，該吊車司機表示因車量太高，沒有看見前面有機車，警方指出，雙方均無酒駕，確切肇事原因待釐清中。 (中時新聞網) #孕婦 #吊車 #追撞 #輪下 #發生 也許您會感興趣 推薦閱讀 天災險飆漲 台積電保費逾15億元 04:102020/08/18 財經焦點 無敵孕轉手1／懷胎不得關押！車手集團愛找孕婦 清空ATM月領2億贓款 08:052020/08/18 社會 無敵孕轉手2／20歲辣妹懂鑽漏洞當車手頭目 酒店堆錢磚誘人入夥 08:052020/08/18 社會 打個衛生麻將 遭大陣仗移送 04:102020/08/18 地方新聞 無敵孕轉手3／「診斷書」成免押金牌 孕婦被逮氣定神閒還凹警方請客 08:052020/08/18 社會 尤雅昔斬3年婚 徵求嫩男期許70歲「再丟紅色炸彈」 06:302020/08/18 娛樂 白俄羅斯示威 普丁稱準備出兵 04:102020/08/18 國際大事 M17換日將 再戰IPO 04:102020/08/18 產業．科技 陸股激勵 台指期漲逾160點 04:102020/08/18 證券．權證 11條魚遭兒倒清潔劑慘死 母帶他登門道歉結局逆轉 15:002020/08/17 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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