自新冠肺炎疫情爆發以來，口罩產製及供應已成各國政府的一大頭痛問題，台灣身為口罩醫療大國，以「MIT」口罩供給全球，更有口罩國家隊的運作，但近日各地也發現有許多仿造品流通市面，基隆關於14日在海運快遞貨物專區查獲超過20萬片偽標MIT口罩，業依規定移請主管機關核處。
基隆關表示，由於民眾擔心新冠肺炎疫情恐會再起，國內再掀起口罩搶購潮，尤其是台灣製口罩品質精良，防護效果佳，成為搶手貨，不肖業者見有機可乘，從國外進口偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）口罩，試圖謀取不法利益。
基隆關近日已陸續於空運、海運快遞貨物專區查獲多起偽標MIT口罩。基隆關8月14日復於海運快遞貨物專區查獲71箱，20萬8千片偽標口罩，是目前為止該關所查獲個案最大數量之偽標產地口罩。該關將持續加強查驗進口口罩的原產產地及其標示，以維護MIT品牌信譽，並協助保障國人健康。
(中時 )
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