監察委員葉大華、王美玉及紀惠容今天指出，新北市金山區公所1名負責經營臉書社群、兼任新聞聯絡人的約聘僱人員，疑似因長期過勞猝死，得年僅29歲；因此3人申請自動調查。

新北市金山區公所約僱職員陳嘉緯4日晚間在家中驟逝，引起是否過勞爭議。陳嘉緯擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書（Facebook）粉絲專頁小編群共同經營社群。

葉大華、王美玉及紀惠容上午透過新聞稿表示，這名人員月薪不到新台幣3萬元，每月加班時數長達70至80小時，工作量是否合理，機關首長有沒有在非上班時間不當指派工作任務。

葉大華、王美玉及紀惠容表示，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，這類人員是否為公務機關約聘僱人員，是否未受勞動基準法保障，其勞動權益究竟如何把關，確有深入調查之必要。

(中時新聞網)