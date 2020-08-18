巴西一名31歲的火辣女模卡蒂烏西亞（Katiuscia Silva Mota），上周與交往約一年的女友吵架，兩人一度爭吵到屋外，後來卡蒂烏西亞先回到屋內，女友隨後再回家時，竟看見卡蒂烏西亞裸著上半身，全身冒著大火驚慌地往外跑。最後由女友及鄰居協助滅火才得救。而卡蒂烏西亞送醫全身多達45%灼傷，暫無生命危險。

據外媒《globo.com》報導，卡蒂烏西亞和交往一年的21歲女友，兩人住在塞拉市，本月10日晚間，兩人發生爭執，一路爭吵到屋外，卡蒂烏西亞試圖把女友拉進屋內，但又追出屋外繼續吵，最後只有卡蒂烏西亞一個人回家。

後來女友沒多久準備回家時，卡蒂烏西亞全身著火，一臉驚恐外大樓外面衝，當時旁邊有一名男鄰居見狀，趕緊協助開門、滅火，女友更一把抱住卡蒂烏西，兩人一起倒在地上，後來鄰居和經過的路人們，一起幫忙把火勢撲滅，緊急將被火紋身的卡蒂烏西亞，緊急送醫急救。

女友事後表示，當晚卡蒂烏西亞是因為吃醋，才與她吵架，兩人爭執期間，卡蒂烏西亞搶走她手上用來製作香水的易燃材料，結果灑到兩人身上，她當時曾不滿的質問，是要燒死彼此嗎？還試圖把打火機丟出窗外，女友澄清，她沒有要燒死卡蒂烏西亞的想法，而卡蒂烏西亞也強調，這件事情有可能是意外，女兒不可能蓄意縱火燒自己，而真正起火原因，目前仍在調查中。

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(中時新聞網)