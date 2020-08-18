美國總統川普行政團隊周一宣布，將進一步收緊對華為的技術限制，防堵其獲取晶片技術的管道。該行政團隊將新增38家分布於21國家的華為相關公司，列為美政府經濟黑名單，此將讓自2019年5月以來列出的黑名單公司總數增加到152家。

在沒有獲得特許情形下，美國禁止華為獲得使用美國軟體或技術開發下的晶片。

美國商務部長羅斯(Ross)指出，自從對華為設計的晶片發出禁制令以來，使得他們採取一些規避措施，透過第三方繞道。但新規定將更明確，禁止使用任何美國軟體或美國製造設備，除非有特許。

美國總統川普在周一接受福斯(Fox)訪問時指出，我們不希望他們的設備出現在美國，因為他們將監視我們。

商務部一官員告訴路透，新措施立即生效，應能阻止華為規避美國出口管制。商務部官員拒絕透露他們是否曾經或將批准任何許可，讓晶片製造商向華為供應產品。而該晶片製造商應為指台積電。

半導體協會指出，這些對商業晶片銷售的廣泛限制，將對美國半導體產業產生重大破壞。

新規定其中一項規定，要求當例如華為作為採購人、中間收貨人、最終收貨人或最終使用者之時，經濟黑名單上的公司必須獲得許可證。

商務部還確認，將不會延長周五到期的對華為裝置使用者和電信供應商的臨時通用許可證。各方現在必須提交許可證申請，它們先前是獲得授權。

美國現有的限制對華為及其供應商產生重大影響，五月宣布的限制將在9月14日完全生效。先前媒體報導，華為將在美國壓力下，在九月終止麒麟晶片的製造。

華為旗下的海思也極度依賴美國的軟體，例如Dadence公司和新思(Synopsys)，使用其軟體來設計晶片。並且將晶片外包給台積電代工製造。

(時報資訊)