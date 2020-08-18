1.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超14426張，加上昨夜ADR上漲2.27%，支撐今早股價續漲至440.5元。

2.東陽(1319)：前7月每股稅前賺0.83元，AM接單看逐月升，獲外資連兩日買超，帶動今早股價漲逾2%，突破5日線、季線。

3.鈊象(3293)：7月單月賺逾半個股本，今早股價逆漲近2%。

4.太空梭(2440)：昨外資買超40張，激勵早盤股價逆漲逾9%。

5.宏致(3605)：短均揚升，不理外資連日賣超，早盤股價續漲逾4%，拿回30關。

6.達邁(3645)：PI膜商機發酵，Q2每股盈餘0.8元已逼近去年全年，吸引投信擴大買超，激勵今早股價逆漲逾4%。

7.華夏(1305)：看好下半年PVC需求復甦，短期供需失衡商機可期，早盤帶量強漲逾3.5%，一度重返20元關、登3個月高價。

8.揚智(3041)：Q3拚營運回溫，惟全年仍難逃虧損，股價重挫近7%，5日線告失。

9.美食-KY(2723)：花旗環球證喊買進且升價，外資連5日買超，晨盤上揚。

10.聯發科(2454)：美掐斷華為恐遭殃及，早盤爆量重摔至617元跌停價。

11.日勝生(2547)：不畏外資轉賣超，推案題材激勵，買方力拱，股價高漲逾6.5%，持平前波高點。

12.長華*(8070)：下半年獲利表現，新股上市題材，晨盤再拉22.95元漲停。

13.立積(4968)：華為概念股慘遭波及，早盤重摔至跌停。

14.技嘉(2376)：宅經濟發威，內外資高喊3位數，早盤漲逾4.5%。

15.中釉(1809)：Q3營運樂觀，外資連2日買超，早盤挾量攻漲停。

16.東碩(3272)：外資昨轉買超，開盤即漲停。

17.康那香(9919)：口罩獲美FDA銷售許可及歐洲CE認證，早盤漲逾4%。

18.國光生(4142)：新冠疫苗人體實驗獲准，激勵開盤跳空鎖漲停，躍上70元大關。

19.永昕(4726)：Q2每股盈餘0.62元，創下十年新高，晨盤一度觸頂，攻克50元及月線。

20.精星(8183)：外資連2買，早盤吸引買盤搶進，火速攻上漲停，攻20元及2年高。

21.云辰(2390)：Q2每股賺0.89元，早盤放量彈升4%，收復月線。

22.茂林-KY(4935)：Q2營收、獲利同步創高，獲外資連5買，晨盤勁揚4%，攻克季線。

(時報資訊)