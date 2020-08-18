過去曾被多名女友指控有暴力傾向，並將她們軟禁宿舍的台大電機系謝姓男子，近期化身為知識型網紅，還在YouTube開設個人頻道，目前有1.6萬追蹤人次，在網路談高效率戀愛法，令人質疑。

據《鏡周刊》報導，謝姓男子在YouTube開啟了個人頻道，目前頻道影片僅16支，但藉由他斯文的外表及低沉的嗓音，追蹤人次已有1.6萬。頻道走高質感路線，設定為知識型內容，影片多半穿插著許多科學理論片段，再將科學物理法則，帶到生活中。

其中一支影片標題為「單身狗聽好 ! 這是最猛的戀愛公式」，內容提及他自創一套「幸福公式」，教網友估算自己應該會在幾歲確認結婚對象，才能遇見真愛，讓他的影片躍升為熱門影片之一，更讓他成為「情場高手」。

有網友眼尖發現，這位網紅似乎就是過去登上社會版面有「暴力傾向」的謝姓男子，批批踢實業坊上也有許多網友爆料表示，這位謝姓男子過去在學生時期，就常常「不小心」坐在正妹同學旁邊，又「湊巧地」認識，後來又在班級的群組裡，傳出一張張在Dcard抽到的女生照片，讓人感覺頗不尊重女性。甚至在IG上怒嗆教授不會教，各種囂張行徑都被爆料，雖事後刪文道歉，原以為事情就此落幕，沒想到還有其他後續。

原PO表示，他身為一位旁觀者看不下去，替所有被他傷害的女性感到不捨及憤怒。其中一名網友爆料，「他帶女生回宿舍後，每天不是吵架就是打架，用過的淋浴間牆上都還會有血跡」，完全不像是情侶，反而比較像是「養寵物」。不僅如此，某前任女友因他而休學離開社團，打到當事人申請保護令，甚至還性侵當事人，對方要提告，還朝她潑熱水以示警告。

網友翻出謝姓男子過去爆打女友的事件。(圖／翻攝自批踢踢)

網友翻出謝姓男子過去爆打女友的事件，不僅性侵女性，更潑熱水威脅。(圖／翻攝自批踢踢)

網友也抽絲剝繭查出，他曾在批批踢上發表了一篇文「徵求裸拍model」，被網友噓爆他根本假藝術創作，在網路約炮同時又在徵家教，行徑令網友不解。

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(中時新聞網)