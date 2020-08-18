國民黨在高雄市長補選中慘敗，國民黨立法院黨團總召林為洲在臉書發文呼籲「告別韓流」，慘遭韓粉出征。林為洲昨澄清，他的意思是一個政黨要再起或是要在大選中勝利，單靠一股力量是不夠的。資深媒體人韋安則表示，「韓流」自己人都在喊告別，民進黨只剩最後一個假想敵，就看新北市長侯友宜的戰略定力，能不能維持到2024。

高雄市長補選，國民黨李眉蓁僅拿下24萬8478票，當初國民黨主席江啟臣訂下的「李眉蓁333防線」，若其中之一達成，就算完成「階段性任務」，未料，3防線全失守。據《公職人員選舉罷免法》，李眉蓁還差點拿不到補助款門檻。林為洲日前在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」

林為洲這番話引發不小爭議，更讓許多韓粉憤怒！對此，林為洲昨解釋，2018韓流讓國民黨勝選，打下高雄市，2019韓流推動韓國瑜選總統，但接下來遭遇總統大敗、罷韓通過、補選再敗，從大贏到大敗，現在還是沒走出谷底，由此看出，只靠單一力量是不夠的，要拓展政治光譜，國民黨才有可能再起。

對此，韋安在臉書表示，「韓流」自己人都在喊告別，而民眾黨在高雄的得票率不到5%。韋安直言，民進黨只剩最後一個假想敵，「就看侯友宜的戰略定力，能不能維持到2024」。

(中時新聞網)