針對最近中央宣稱全國電力供電無虞，台中火力發電機組卻一直開啟。台中市長盧秀燕今天表示，如果台灣電力緊張，台中火力發電廠身為全國最大電廠，台中市可以共體時艱，不過現在電力備載容量已到了10％以上，是有史以來最高，還需要開啟這麼多機組嗎？

盧秀燕指出，尤其備載容量10％以上如果沒有使用的話，每天都浪費掉，消耗非常多煤碳、能源預算等；建議中央應該考慮修正電力備載容量，不要建置這麼高的備載容量，也不應該開啟那麼多機組。

盧秀燕表示，尤其中火是用最不好的發電方式，就是燃煤發電，因此在電力這麼夠用的情況下，燃煤機組應該多關掉一些，電力夠用、備載夠用就好，同時要兼顧到空氣品質。

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電。是不是可能讓中火在這個法條之下全面開啟機組？

盧秀燕強調，我們現在討論的是，當我們電力備載容量太高，要消耗很多無謂的能源預算的時候，需不需要開啟這麼多機組，尤其用燃煤發電的情況之下，中央應該要考慮。

(中時 )