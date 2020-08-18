實力非常接近的東區兩支球隊塞爾提克與七六人展開正面交鋒，第四節雙方互換領先優勢，但塞爾提克技高一籌，靠著3年級生塔圖的關鍵罰球穩住了軍心，最終109比101拿下季後賽首勝。

塞爾提克整場比賽雖然11名球員上陣，但超過9成攻勢都集中在先發球員身上，選秀探花塔圖攻下全場最高32分，外加13籃板、3阻攻，2016年選秀同樣是探花身分的傑倫布朗貢獻29分、6籃板、4助攻，這個球季才帶槍投靠的肯巴沃克挹注19分、5助攻，海沃德14分、4籃板、3助攻、4抄截。

第四節還一度領先7分的七六人，可惜守不住這個優勢，未能搶下季後賽頭彩，對於他們想要晉級的機率恐怕會降低不少。恩比德26分、16籃板、賈許里查生與柏克皆18分、6籃板，托必亞斯哈里斯15分、8籃板、8助攻，米德頓13分。

此役最精彩的戰況出現在第四節，七六人不但反抄，而且拉開至7分優勢，不過塞爾提克也非省油燈，傑倫布朗投進三分球，綠衫軍追平比數，緊接著肯巴沃克和傑倫布朗連續得手，塞爾提克領先分數來到雙位數。

危急時刻恩比得挺身而出，七六人連得6分，落後比數只剩4分差距，關鍵時刻肯巴沃克以及塔圖在罰球線上穩穩罰進4分，塞爾提克強勢帶走勝利。

(中時 )