桃園市議員王浩宇罷免案第一階段通過，15日正式開始第二階段連署，對此王浩宇低調不願多談。網紅四叉貓（劉宇）算了一下罷王花費，第一個月竟然就飆破百萬。

四叉貓在臉書表示，由於罷免案已經正式進入第二階段，所以更新一下進度，7月20日第一階段送件（門檻3152份）；8月7日第一階段審核通過（審核25天內，選罷法79條）；8月20日正式開啟第二階段，首日官方宣稱有1226人簽署。

8月31日為罷王募資450萬截止日，四叉貓指出，未達標贊助金額會全數退回，截至17日累積約320萬。9月13日如果順利募到450萬，嘖嘖募資會在次月的13日之前，把款項扣除8%手續費（36萬）後給付給提案人。10月14日第二階段截止日，直轄市議員的第二階段為60天，最低門檻為31515份，但按慣例最少要再+10%保險。

四叉貓表示，就算罷王團體募款成功，也必須等到下個月才能領錢，「那這個月的罷免花費是先去借的喔？」算了一下，嘖嘖募資上的計畫，第一個月所需花費：文宣費用120萬、第一階段連署站12萬、總部租金一個月3萬、第二階段10個連署點，每站每日1000元，一個月花費30萬，「罷免搞到第二階段過一半才能拿到錢，我很想說他們策略有誤，但是又怕他們7噗噗要告我」。

另外，有網友好奇，罷免黃捷怎麼都沒有消息。四叉貓回應「罷免黃捷下週二（8月25日）之前（25天內）會宣布進入第二階段。」

(中時新聞網)