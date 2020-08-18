中央流行疫情指揮中心昨天(17日)公布一名境外移入確診，是一位10多歲少年，於8月5日獨自自美返台探親，到現在都沒有任何症狀，卻突然在15日經地方衛生單位採檢確診，返台10天後才檢驗非常匪夷所思，引起大眾疑慮是否台灣正潛藏著許多無症狀感染者，又引發買口罩熱潮。

Yahoo奇摩今天上午11開賣中衛口罩酷黑、匠心醫療口罩；PChome24h開賣恒大、寶島、宏瑋、艾可兒醫用口罩，開賣時間三小時前公告。各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●Yahoo奇摩購物中心

今早上11點開賣中衛酷黑口罩、匠心醫用口罩，另網站上也有宏瑋與台灣國際生醫的醫用口罩可選購，後者有2個顏色可選擇，分別是奇異果綠和薰衣草紫，詳情請依網站為準。

●蝦皮購物

每天下午5點固定販售MIT醫用口罩，詳情請依官網為準；此外在蝦皮購物24h則有販售福德好罩搭配兒童紙尿褲的組合。

●PChome 24h

網站上今天開賣恒大、寶島、宏瑋、艾可兒醫用口罩，開賣時間三小時前公告。

●誠品網路書店

今天中午12點於誠品網路書店開賣「週拋型」美德醫用口罩，每盒20片裝，售價為每盒390元，3盒特價一組990元，每人每次限購6盒（誠品網路書店每一帳號限購6盒）；另外也推出「美德手術防護口罩」，每盒50片裝，售價350元，每人每次限購5盒（誠品網路書店每一帳號限購5盒），售完為止。

●屈臣氏

門市20日將販售迷彩中衛口罩，款式分成軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

●丁丁藥局

網站上販售恒大醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒，另也有萊潔N95醫護防護用口罩。另萊潔口罩在臉書粉專上宣布，24日起「淡澄橘」的口罩將陸續開賣，而銷售通路有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康。

●萊爾富

8月14日至22日門市開賣萊潔冰河藍與玫瑰粉，開賣時間每家店不同，另8月19日起將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量15,000盒，預購需前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台預購，特價349元。

(中時新聞網)