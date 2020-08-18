減產利多，周一美國原油期貨反彈2.1%；據了解，產油國聯盟OPEC+於7月的減產協議執行率為97%，此消息將有利於控制原油供應並減少全球庫存。但分析師認為，歐洲及其他地區有部分新冠肺炎確診病例出現，需求面仍需關注，若疫情持續惡化，將可能會限制油價上漲的空間。

此外，中國國營石油公司已經初步計畫於8月和9月，運送約2000萬桶美國原油，業界人士認為，中國對原油需求有較明顯改善，雖然不大可能觸發牛市，但對油價還是會帶來正向刺激，吸引買盤進場。其中美國原油漲幅 2.1%，倫敦原油漲幅1.3%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.88美元，報每桶42.89美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.57美元，報每桶45.37美元。(商品行情網)

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