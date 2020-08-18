可成(2474)今天停牌交易，市場揣測可能和股權交易或出售中國廠房有關。但也有法人也認為，可成的營運方向，已經從NB、手機的機殼轉入汽車和數位醫療，可成今年股東會也曾表示公司願意啟動收購，以擴大手術設備等醫療的產品組合。

可成營收比重倚賴蘋果比較偏高，一直是法人很在意的項目，近年來可成也已經規畫降低蘋果訂單的比重，朝向更多元化。在非蘋的營收占比中，法人估計Windows筆記本電腦機殼占近60％，其餘的則分散在其他消費類電子產品和汽車。

外資分析，可成在分散產品營收占比策略，目前是集中在2個領域，即汽車電子和數位醫療（如：手術設備和工具），在手術設備方面，其營收占比目前不到總營收的5%，但經營階層預估，未來3~5年手術設備相關占可成總營收可望上看逾1成。

可成董事耳洪水樹在今年股東會時曾指出，當電子產品發展進入高原期，客戶會設法控制成本，「你沒辦法跟趨勢潮流對抗，當大環境改變的時候，只有找第二條和第三條路，這是可成要更積極做的事情。」他強調，可成的成長需要更積極尋找轉投資機會。如果看的產業不容易從頭開始，可以挑選一些已經發展成熟的公司或技術需要輔導的公司，例如車用、醫療都是評估領域，目前國內外都有標的在評估。

(時報資訊)