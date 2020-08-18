美國封殺華為再揮重拳，最新美國國務院宣布，將進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，美國此大刀一揮，市場憂心會衝擊到聯發科，導致無法出貨華為，聯發科今在此利空傳言打擊下，聯發科(2454)今日開盤跳空跌停，直接下殺到617元，其後儘管跌停打開，但跌幅還是在9%附近，一口氣摔下五日線、月線，現在僅剩季線支撐。

美國國務院宣布，將加大華為禁售令，阻止華為取得未經特別許可的半導體，其中包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，此舉無疑是想完全阻斷華為後路，讓其難以翻身。

今年以來美國、華為衝突持續升溫，原先看好華為自家海思晶片在斷炊後，聯發科可以短線補上缺口，扮演華為5G晶片的救火隊，故市場一片叫好，認為聯發科將是華為禁售令下的受益者，惟如今美進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，這恐衝擊到聯發科原先的一盤好棋，這也使得今聯發科罕見跌停。

聯發科主要客戶為大陸品牌智慧機廠，除華為外、還有OPPO、小米、vivo、魅族等，而聯發科5G晶片也預計本季起會出貨非大陸市場，惟初期占比恐仍低，大陸市場仍是聯發科重中之重。

(時報資訊)