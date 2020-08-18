國民黨在高雄面臨罷免與補選挫敗，國民黨昨開檢討會議，國民黨副秘書長李彥秀談及這次敗選的各項因素，她坦言當初不管是前高雄市長韓國瑜或國民黨都評估6月6日的罷免投票不會過，加上韓國瑜沒有提罷免無效之訴，所以即便有適當的補選人選，也來不及遷戶口。

李彥秀指出，國民黨的問題在於高雄、屏東、台南等艱困選區有嚴重人才斷層問題，韓國瑜當時能夠選上，有時空背景的原因，除了他自己的效應，還有民進黨處理民生議題不當，但將來這些艱困選區有誰能選？接下來要怎麼處理？黨中央花了很長時間在討論人才接班的問題。

對於這次補選，李彥秀坦言韓跟黨中央一開始都認為罷免不會過，韓也沒有提罷免無效之訴，即便有適當人才也沒時間遷戶口。這也讓國民黨警覺到，現在罷免門檻低，如果除了縣市長，議員、鄉鎮長面臨罷免，是不是馬上有辦法找到接班人才？

對於提名李眉蓁參選市長，李彥秀強調黨中央跟李眉蓁沒有特殊關係，純粹是綜合考量下的結果。李也坦言，黨主席江啟臣必須在9天時間內提名出人是相當困難的，期間徵詢了三輪，很多人考慮之後都以個人因素推辭，徵詢對象包括前立委林國正、前立委黃昭順女兒陳菁徽，民調表現都不錯，但他們都沒意願。

李彥秀強調，外界只看到罷免跟補選投票，但高雄市前議長許崑源過世的事情影響到高雄派系，高雄派系非常複雜，國民黨秘書長李乾龍幾乎都待在高雄處理，地方勢力整合花了很多時間。

(中時 )