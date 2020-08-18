一名今年暑假將升高中的「小明」，因母親罹癌近日需開刀治療，今日上午透過「專案」申請回台，預計上午十點半抵達桃機。這名「小明」的陸配母親郭云曼表示，女兒回台前寫了一封信稱今天終於可以搭上回台班機，「這條回家的路好辛苦」。

罹患乳癌第3期的郭云曼，因癌症轉移至肝臟，今年8月急需動手術，每每提及對岸的女兒，她都傷心不已。

郭云曼來自海南，已入籍台灣，女兒也正在辦理入籍台灣程序中，但入籍台灣手續曠日費時，原定今年將可順利排得身分證，一場疫情，致使女兒無法入境。

郭云曼表示，感謝中央和地方民代為重病的她奔走，女兒今日上午將以「專案」方式回台，她昨日也已先找好防疫旅館，一切都會配合政府的防疫措施。

郭云曼的女兒也寫了一封信，內容為「我親愛的生父是香港人，因車禍過世了，隨同媽媽到台灣住，在台灣從幼稚園讀到現在國中畢業，今年終於等到有資格真正入籍台灣，在移民署規範下辦理所以證件手續，於今年寒假回到海南出生地，卻遭遇新冠病毒疫情影響，這條回家的路好辛苦。」

「我在海南島期間，在新聞版面上看到媽媽跪在疾管局向各界訴求，我的心也跟著悲傷，今天終於可以搭上回台班機，我心裡無比的感動。」

「我的媽媽生病了，我的媽媽非常辛苦，三年前開刀做手術，在床床上待不到一個月為了家計又拖著重病回到工作崗位。當我看到媽媽這麼辛苦，知道我現在做的事情並不多，也只能認真讀書不要辜負家人期望。」

「我從小就喜歡畫畫，希望將來三年高中主攻廣告設計我認真學習，取得好成績出社會表現自己才能。」

(旺報 )