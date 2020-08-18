新北市金山區公所29歲的新聞聯絡人、臉書小編陳嘉緯，4日晚間在家中猝死，家屬質疑過勞，由於陳嘉緯為約聘僱公務員，權益介於勞工與公務員灰色地帶，引起外界檢討約聘僱人事制度。對此，監委葉大華、王美玉與紀惠容今天申請自動調查。

新北市金山區公所臉書小編陳嘉緯，4日晚間在家中驟逝，家屬質疑是否過勞，陳嘉緯身兼新媒體組長、媒體聯絡人，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的臉書粉專小編群共同經營社群。

不過，由於陳嘉緯是約聘公務員，既不是勞工，也無法納入經考試錄用的公務員保障體系，勞團擔憂「約聘僱人員」的不健全制度，陳嘉緯父親陳國煌呼籲外界正視問題，期盼不要再有第二個過勞的陳嘉緯。

對此，監委葉大華、王美玉及紀惠容主動申請自動調查，監委表示，該名人員月薪不及3萬元，每月加班時數長達70至80小時，其工作量是否合理？機關首長有無不當於非上班時間指派工作任務？

監委指出，近來各級政府機關投入社群經營，多聘有小編人員負責經營社群媒體，該類人員是否為公務機關約聘僱人員？是否未受勞動基準法保障？其勞動權益究竟如何把關？確有深入調查之必要。

(中時 )