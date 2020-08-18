新冠肺炎國內疫情已經趨緩，但多數產業仍受衝擊，勞動部今天召開基本工資審議委員會邀請勞資政學4方討論基本工資調漲與否，會前勞方委員召開記者會並指出，希望今年調漲至少要「溫和的調漲」，漲幅應有3％至5％。

總統蔡英文2016年上任以來，基本工資年年調漲，月薪從2萬8元調漲至2萬3800元，時薪則從126元調漲至158元，其中時薪的調幅又比月薪更大。

「調漲基本工資、共享經濟成果」，全產總理事長江健興表示，疫情期間政府掖注數千億給企業、資方協助他們度過難關，隨著疫情趨緩，政府及雇主團體應讓勞工有感的享受的到經濟成長的果實。

「勞方一致意見要調漲」，全產總前理事長、基本工資審議委員會勞方委員莊爵安說，雇主團體今年以疫情為由認為基本工資調漲與否仍待討論，但前年、去年資方也以不同理由要求凍漲，政府提供幾千億給企業並提出「政府挺企業、企業挺勞工」的政策，此時不是企業挺勞工的時候嗎？

莊爵安提及，雖然如日本、馬來西亞、新加坡等各國均未調整基本工資，但相對他們各國而言台灣的薪資偏低；他也強調，今天一定要有定論、調整基本工資，呼籲雇主應善盡企業社會責任，讓勞工過的更好。

(中時 )