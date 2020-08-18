又新增1境外移入個案 指揮中心14：00說明最新疫情 10:232020/08/18 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又新增1境外移入個案，指揮中心14：00說明最新疫情。圖為指揮中心發言人莊人祥。(資料照/陳人齊攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心上午宣布，國內又新增1例境外移入個案，指揮中心將在下午14:00開記者會，說明最新疫情及個案狀況。 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞東氣體 加碼楠梓加工區3千萬美元 04:102020/08/18 產業．科技 台北市驚爆697名居檢者混住一般旅館 政策鬆散 恐成防疫破口 04:102020/08/18 生活新聞 人幣國際化 英國商貿最愛用 04:102020/08/18 產業財經 通融開國門 防疫雙標難服眾 04:102020/08/18 生活新聞 凱鈺恢復普通交割 研勤及唐鋒列全額交割股 04:102020/08/18 證券．權證 華新產線一條龍 製國產口罩 04:102020/08/18 地方新聞 進口冷凍包防疫 須熟食勤洗手 04:102020/08/18 生活新聞 專家籲入境5天後2採 補旅館不足 04:102020/08/18 生活新聞 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 08:312020/08/18 生活 陸反擊 減少稀土出口是選項 04:102020/08/18 全球財經 生活熱門新聞 「無花果」颱風最快明天生成 影響台灣時間出爐 - 生活 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 - 生活 好市多開賣精品太陽眼鏡 網看價格大驚：誇張便宜 整車帶走 - 生活 低壓增強即將成颱 明東南部嚴防強降雨 彭啟明：周末大變天 - 生活 少年美國返台無症狀確診 醫：這2點很不尋常 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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