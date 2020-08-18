今天我很高興宣布《Ghost of Tsushima》將推出新的線上多人合作遊玩*的「奇譚模式（Legends）」，並於今年稍後在PS4上發佈，開放予持有《Ghost of Tsushima》的玩家下載。

奇譚模式帶有超自然與幻想的元素，從遊戲場景到敵人的靈感都取自於日本民間故事和神話。(圖/PlayStation提供)

奇譚模式是全新的體驗──這是一個獨立的模式，並非以仁或他旅途上的同伴們為主線，而是聚焦於對馬島人民口耳相傳的四位傳奇戰士身上。《Ghost of Tsushima》的單人戰役主要集中在開放世界和探索島上的自然美景，但奇譚模式則帶有超自然與幻想的元素，從遊戲場景到敵人的靈感都取自於日本民間故事和神話，並更著重於協力遊玩和動作。

PS4『Ghost of Tsushima: Legends（奇譚模式）』公開預告片

奇譚模式帶有超自然與幻想的元素，從遊戲場景到敵人的靈感都取自於日本民間故事和神話。(圖/PlayStation提供)

我們將奇譚模式設計成一個獨特的合作遊玩體驗。您可以與好友組隊，或藉由線上配對組成二到四人的隊伍遊玩此模式。玩家可以從武士、獵人、浪人和刺客等四個不同的職業中任選一種。每個職業都有獨特的優勢和能力，將在未來陸續公布。

玩家可以從武士、獵人、浪人和刺客等四個不同的職業中任選一種。(圖/PlayStation提供)

玩家可以從武士、獵人、浪人和刺客等四個不同的職業中任選一種。(圖/PlayStation提供)

在《Ghost of Tsushima》的奇譚模式中，當兩人組隊時，可以合作進行一連串難度逐漸提升的故事任務。這些任務的戰鬥系統在單人戰役的基礎上融入了新的魔幻元素，通常需要與隊友妥善合作才能過關斬將。

湊到四個玩家組隊時，則可遊玩攻勢式生存戰任務，與對馬島上最强悍的敵人正面交鋒，其中還包括具有超自然能力的新型態「鬼兵」敵人。

如果您能成功挑戰故事和生存戰任務，便會有充分把握挑戰預定於奇譚模式推出不久後新增的四人團隊任務了。在這類任務當中，您和同伴們將前往全新的領域，挑戰殘酷而可怕的敵人。

在這類任務當中，您和同伴們將前往全新的領域，挑戰殘酷而可怕的敵人。(圖/PlayStation提供)

看見玩家們遊玩《Ghost of Tsushima》時的反應，讓我們很有成就感。我們收看了許多玩家努力通關的遊戲直播，同時也迫不及待地想提供這個新的方式讓大家能夠一起遊玩本作！為了表達心中的感謝，我們很高興能以完全免費的形式將這個模式提供給擁有《Ghost of Tsushima》的玩家們，也期待聽到各位的想法與意見！

奇譚模式即將推出前，我們會分享更多相關的內容，包括角色職業、自訂細節等等！感謝大家至今對《Ghost of Tsushima》的支持！

*線上多人遊玩模式需具備網路連線及PlayStation®Plus會籍。

(科技)