北市衛工處迪化汙水廠水肥站張貼公告，稱自17日起，周六日都不開放，民眾擔心廁所屎尿爆滿。（北市議員徐立信提供／張穎齊台北傳真）

北市衛工處迪化汙水廠水肥站張貼公告，稱自17日起，周六日都不開放，惹得民眾抱怨，若周末廁所的屎尿都滿出來，該如何是好，還有水肥業者不滿市府刻意刁難他們不准投肥，向議員徐立信陳情，要求市府取消公告。衛工處回應，沒那麼嚴重，不會有爆滿情形，周末不開放是配合環保局稽查。

「難道台北市民周六日都不用上廁所？」徐立信指出，他接獲數十名市民陳情，水肥站周六日不開放，令人擔心民眾周六日的廁所將滿出來，還必須忍受到周一上班才能處理，明明一般辦公大樓也只有周六日才能清理化糞池水肥，但迪化汙水廠卻不能投肥。

徐立信表示，汙水投肥廠都已委外操作，但市府卻祭出水質檢測只要2次不合格，業者的水肥車就要禁止投肥5個月，但化糞池內的內容物並非業者所製造，卻要處罰業者，更誇張的是，10部水肥車就被檢驗出9部不合格，業者是去幫市民抓屎、抓尿抽水肥，市府卻剝奪業者工作權、刻薄對待，要求重新評估水肥站開放時間並取消公告。

衛工處長林昆虎表示，近期抽檢水肥時，確實發現水質不合格比例偏高，大部分也都沒有符合投放標準，環保局都是白天來稽查，但有些業者卻利用晚上來投肥，為配合環保局稽查，才會暫定平日上午9時至下午6時才開放。

至於民眾擔心廁所周六日屎尿爆滿，林昆虎說，不會那麼嚴重，若有個案周六日很緊急，就不會禁止投放，此舉只是想讓合法的業者得到保障，周六日的限制會再評估。

(中時 )