國民黨立法院黨團總召林為洲的「告別韓粉」說引發爭議，國民黨內為了韓國瑜與他的一票粉絲展開激辯，對於黨內未來的走向人人心中都有想法，但對此，資深媒體人康仁俊指出，國民黨對於那些在這次大選中還肯投國民黨的韓粉，「應該要感恩」。

康仁俊在政論節目中表示，林為洲的「告別韓流」一說，肯定不是想要切割韓國瑜以及韓粉，因為不會有政黨想要切割他們的支持者，「政黨只怕人家不認同你」，哪有人嫌票多的？過去韓流儘管負面聲量不少，但結果上也確實幫助了國民黨選舉，沒有韓粉的票，國民黨能選成這個樣子嗎？更不用說這此選舉中，在韓國瑜出面站台前李眉蓁的內部民調傳出來只有不到15%，如今可以拿到25%，勉強保底這次的補助款，難道不是韓粉的功勞嗎？

的確，在韓國瑜競選總統的期間，韓粉對國民黨造成了很多不良影響；康仁俊指出，譬如那幾位「意見領袖」頻頻放話，說甚麼只有韓國瑜有資格選總統，甚至那些人在當時連國民黨黨員都不是，但是那時候國民黨敢說話嗎？不都安靜、或是跟著附和，深怕自己說了一句韓國瑜壞話就被海量的網友灌爆社群網站。這些都是國民黨懦弱的選擇。

所以不管是林為洲「告別韓粉」的說法，或是朱立倫所說的「不要再同溫層取暖」，他們早就知道這些事了！康仁俊表示，但是面對「韓粉」的能量，他們卻只敢安靜的配合，任由自己以及國民黨被韓流沖著走，卻不敢用黨內的機制吸納、規制韓粉，讓韓粉成為國民黨自己的力量，才造就如今黨內跟韓粉對著幹的現狀，而這也就是國民黨現在真正要面對的問題。

(中時新聞網)