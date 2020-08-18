高雄市長補選當選人陳其邁（前中）18日到內門區朝天宮上香祈福。（林瑞益攝）

高雄市長補選當選人陳其邁18日到內門區掃街拜票，他最快於24日就職，對於小內閣人選，目前完成多少比例？陳其邁說，大家比較關心重大交通建設，會要求1位副市長來專責處理這些重大的交通建設，展現行政效率。

陳其邁說，至今還是要車隊掃街謝票，從19日開始，他才會正式地就人事部分來做全盤考量。心中有人選了嗎？他表示，要做對事、找對人，以4大優先（產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空汙）的市政、民眾所關切的問題來優先解決。希望在24號就職的時候，人選可以全數到位，立刻上工。

至於就職之後會在四維辦公，還是在鳳山？陳其邁表示，原則上還是以四維為主，假如有一些高雄原縣區、議會備詢或相關局處的業務，就近協調也會到鳳山；對於接見外賓、市政會議，則會以四維中心為主。總之是以最方便、最有效率的方式來解決問題。

會住官邸嗎？陳其邁說，因為女兒在台北念書，兒子馬上要出國，人口簡單就兩個人、兩隻貓，所以還是會以現在的左營住家為主；至於官邸會做一些規畫，包含給民間團體、公開活動，或提供給更多的NGO作為他們開會等的活動使用。

另外，藝人陳珮騏在臉書上恭賀陳其邁當選高雄市長，卻被網友出征，陳其邁說，她是台劇女神，我也非常喜歡看她的戲劇，藝人也是一般的市民，她可以自由表達意見，台灣是多元社會，應該大家彼此尊重。

(中時 )