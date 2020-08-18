工研院攜手泰博科技與土耳其家電龍頭Arcelik，將物聯網結合醫療儀器開發「複合式個人化健康檢測站」，2分鐘內就可完成血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等五大生理資訊量測，降低醫護人員面對面接觸感染風險，目前已取得歐盟醫療器材CE認證，為台灣醫療材搶進國際市場。

「坐上椅子、對準鏡頭，2分鐘內健康狀況一目了然！」工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，新冠肺炎疫情改變人們的生活，尤其第一線醫療院所，在時間與照顧人力缺乏的雙重壓力下，將可透過多元化複合式生理監控醫材，突破空間與時間限制，提供更靈活、彈性的醫療服務。

鄭仁傑說，「複合式個人化健康檢測站」是以演算法來提供高精度生理量測與分析，心電圖模組除記錄清晰的心臟生理訊號，並以機器學習開發心律相關疾病風險分析，同時也用於測量血壓、呼吸頻率、血氧飽和度及體溫。

病患坐入站內，直接面對顯示器屏幕，AI人工智慧會驅動機器視覺，以人臉識別連結醫療資訊系統，引導病患完成醫院註冊和生理數據測量，並運用語音助理詢問病史和症狀，蒐集個人生理數據後，檢查報告將自動建檔，並透過醫療資訊系統發送給醫師。

目前臨床應用於土耳其多家大型醫療中心，並在2020年獲選為英特爾新型冠狀病毒肺炎支援專案中最佳平台技術之一，此產品在短短一年之內取得歐盟醫療器材CE認證，為土耳其第一線醫護人員築起一道「防疫牆」。

鄭仁傑表示，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也改變以往的醫療型態，「複合式個人化健康檢測站」的問世將引領這股趨勢，讓醫院和照護中心減輕第一線醫療工作人員的負擔與感染風險，更可在一般大賣場與連鎖藥妝店等開放空間等供民眾使用，在後疫情時代扮演重要的角色。

(中時 )