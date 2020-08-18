「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單公布，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元（約台幣42萬元），獎助年限1年。

教育部歐盟獎學金主要為鼓勵我國優秀學生積極參與歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」(Erasmus＋) 架構下之「新伊拉斯莫斯世界雙聯碩士學位」(簡稱EMJMD)學程，自2006年開辦至今，已選送123位受獎生赴歐盟攻讀碩、博士學位。

歐盟新伊拉斯莫斯獎學金目的在增進歐洲地區學生交換，促進青年的社會參與及與夥伴國家之間的合作與流動，同時亦鼓勵全球青年申請。每年公告100多種課程(包括全球化、表演藝術、語言、經濟、工程數學等)提供學生選擇，每一課程為期1~2年，每一學科至少有2個歐盟國家的大學提供學習課程。

教育部表示，今年獲獎生將前往歐洲國家攻讀碩士學位學程，他們就讀領域領域橫跨觀光、法律經濟、政策與文化、性別、大數據、防災、植物及傳染病等。

此外，這項獎學金明（110）年簡章預計於3月底公告，詳細資訊請參閱教育部網頁點選本部各單位－「國際及兩岸教育司」項下「主題專區」-「海外留學」-「公費留學與各項獎學金專區」-「本部歐盟獎學金資訊」。

(中時 )