基本工資審議委員會今天召開，邀請勞資政學4方參與。（杜宜諳攝）

基本工資審議委員會今天召開，邀請勞資政學4方參與，會前勞動部部長許銘春致詞時表示，基本工資的目的在於照顧弱勢勞工的生活，尤其對邊際勞工而言基本工資不可或缺，更提及「希望能夠有共識提升勞工的福祉」。

總統蔡英文2016年上任至今，基本工資年年調漲，月薪從2萬8元調漲至2萬3800元，時薪則從126元調漲至158元，其中時薪的調幅又比月薪更大。

許銘春說，基本工資制定的目的在於照顧弱勢勞工的生活，尤其收入在邊際的勞工而言，「基本工資的保障不可或缺」，因為疫情經濟、社會情勢與過去不同，尤其在今年疫情原因，各行各業面臨重大考驗，但勞資可以共體時艱，共同努力下度過難關。

許銘春表示，直到現在雖然疫情衝擊還沒有完全仍未消退，但隨著經濟活動恢復、就業市場漸漸回溫；她指出，基本工資審議委員會是對話的平台，希望各位委員能夠兼具勞資權益的考量下可以充份、理性、合諧的溝通，期許能夠有共識提升勞工的福祉。

(中時 )