今年北市勞資爭議調解案件數，截至7月31日已達3226件，而去年案件數為2790件。勞動局長陳信瑜表示，受疫情衝擊，北市勞資爭議調解案增15％，約4成5屬工資爭議，其他爭議項目較高的還有資遣費及勞動契約。

勞動局設有勞資爭議調解制度，當勞工與雇主發生勞資糾紛，雙方無法自行協商解決時，勞資雙方皆可申請勞資爭議調解，勞動局將安排調解會議，協助勞資雙方取得共識。

勞動局指出，1月至7月總案件量3226件，較108年同期總案件量2790件增加約15％。受疫情影響，3至6月案件數皆有顯著增加，成長幅度達28％，爭議項目最多的分別為工資爭議1449件，資遣費爭議850件，契約爭議338件；另1月至7月受理調解前3名之行業分別為：批發及零售業830件，住宿及餐飲業514件及支援服務業435件。

陳信瑜提到，今年因為疫情衝擊許多企業出現營運上的困難延伸出許多勞資爭議，如果勞方與資方無法自行協商解決，勞動局有提供一個溝通平臺進行調解服務，調解的進行會有專業的調解人協助雙方取得共識，解決紛爭。

陳信瑜說，如勞資雙方有申請調解的需求，且勞工的工作地點位於北市，可至勞動局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請勞資爭議調解；另勞動事件法已於今年上路，若爭議項目較為複雜有訴訟之可能，也可逕向法院聲請勞動調解或起訴，詳情請參閱司法院網站。

(中時 )