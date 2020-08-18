周一美股四大指數漲跌不一，今日台股開盤上漲18.85點，為12974.96點，聯發科(2454)恐受華為禁令殃及一度殺至跌停，多頭信心受到打擊，台積電(2330)漲幅收斂壓回平盤，大型權值股下殺壓盤，指數失守12900點。分析師指出，華為概念股受到衝擊，台股賣壓較重，失守12900點，下檔暫看月線支撐，指數高檔震盤整理，個股表現為主，回檔不妨留意業績成長個股。

在盤面上，美擴大封殺華為，訂單恐受影響，聯發科曾一度跌停，隨後雖打開，但跌幅仍在9%以上；華為概念股全面走低，立積(4968)鎖跌停板245元、聯詠(3034)、穩懋(3105)、京元電子(2449)全面走低，跌幅4~5.5%不等；股王大立光(3008)今日壓回整理，跌幅約3%；國光生(4142)新冠疫苗一期臨床月底前啟動，今日攻上漲停板70.6元、高端疫苗(6547)受激勵衝至漲停98.6元；中低價股成為撐盤要角，中釉(1809)、達能(3686)、天剛(5310)等飆出漲停；風電族群的上緯投控(3708)漲幅6.5%、世紀鋼(9958)站上110元，續創新天價。

分析師表示，以題材面來看，7月為電子股傳統旺季，不少上市櫃電子7月營收都有出色的表現，不過電子股可能受到中美衝突升高影響，須密切留意美國釋出的訊息。長期選股以未來產業趨勢看好的個股較為適合，如遠距工作受惠股、腳踏車類股等。

(時報資訊)