美國再下重手，企圖讓華為5G難以翻身，此舉市場憂心恐影響到聯發科，2家美系外資、歐系外資紛紛對聯發科出具最新研究報告，認為聯發科(2454)短線風險加劇，但長期仍看好聯發科，也須持續關注美國商務是否會允許聯發科申請許可證以繼續向華為供貨，2家美系外資重申「買進」、「加碼」評等，目標價則為750元、880元，另一家歐系外資則將目標價由800元下修至720元、評等由「優於大盤表現」調降至「中立」。

美系外資表示，美國商務部宣布加重對華為禁售令，讓華為無法取得美國技術或軟體開發而成的晶片產品，而聯發科確實依賴美國技術，藉此來提供給華為晶片產品，包括美國軟體(EDA工具)和台積電(2330)的晶圓代工廠來生產晶片，因此，可能會限制聯發科向華為出貨晶片，現階段仍須看美國商務是否會允許聯發科申請許可證以繼續向華為供貨，維持880元目標價、「加碼」評等。

另一家美系外資認為，美國對華為的禁售加重力道，短期恐提高聯發科風險，但長期仍看好聯發科，將聯發科2020、2021年5G晶片產品出貨下修至4800萬套及1.4億套，同時下修今明年每股盈餘預估，幅度1%及9%，重申「買進」評等，目標價則由825元降至750元。

歐系外資則指出，考量美國新祭出的禁令及華為的手機市佔將轉移至其Android手機，將聯發科2020年、2021年5G產品出貨預估，由原先的4500萬套及1.4億套下修至4100萬套及1.23億套，至於聯發科手機總出貨預估由3.89億套及4.44億套下修至3.73億套及398億套，將聯發科評等由「優於大盤表現」調降至「中立」，目標價由800元下修至720元，同時也下修2020年、2021年聯發科每股盈餘預估6%、12.2%，分別為19.5元以及29元。

(時報資訊)