年度基本工資審議委員會今(18)日召開，勞、資、政、學委員齊聚一堂討論明年薪資是否調漲，資方委員表示，受疫情影響目前第3季、第4季的經濟前景都不看好，資方委員的共識還是傾向年底再開會決定，今天也會在會上提出。

資方委員，中華民國工業協會監事余玉枝表示，基本上資方委員都傾向等疫情穩定後再決定是否調漲，目前還有很多人受減班休息措施影響，目前第3季、第4季的經濟前景都不看好，希望等到12月底再來開會決定，目前的時機實在不適合。

余玉枝說，如果年底才開基本工資審議委員會的話，如果決議調漲，那會是在2021下半年開始實施，但還是尊重勞動部的決策。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長賴博司說，現在疫情嚴重，很多公司面臨訂單短缺甚至沒有訂單，今年和過往相比特別嚴峻，很多企業已經很辛苦經營或硬撐，個人還是希望年底甚至明年再做決定，雖然有些廠商訂單開始有些回流，但萬一第三波疫情再起又會跌到谷底。

至於被問到調漲薪資是否會加大減班休息及裁員人數，這部分則語帶保留。

勞動部長許銘春致詞時表示，訂定基本工資的目是在照顧弱勢勞工的基本生活，尤其對於收入處於邊境的勞工而言基本工資的保障是不可或缺的，今年受疫情影響，經濟和社會情勢都和過去不同，尤其疫情初期各行各業都面臨重大考驗。雖然疫情衝擊尚未消退，下半年國內社會經濟逐漸復甦，市場有回溫跡象。

許銘春指出，基本工資審議委員會是勞、資、政、學的重要溝通平台，今天會議上各委員將在兼顧勞資權益考量下理性和諧地溝通，也感謝勞資能在疫情間共體時艱。

(中時 )