屏東科技大學一名朱姓研究所畢業生，８月13日獨自前往海拔2650公尺的高雄市桃源區溪南山採集昆蟲標本，卻不知原因失聯，高雄市消防局動員配合直升機陸空搜尋，迄今仍一無所獲。

由於近幾日山區天候不佳，又常下起午後雷陣雨，警消擔心沒帶裝備的朱男安危，每天出動兩組人上山搜尋。（圖／翻攝畫面）

家屬相當擔心朱男安危，因為他上山時僅著輕裝備，也未帶食物，失聯五天，手機也可能已經沒電，家屬盼有山友提供最後見到朱男的情報，以利警消搜尋。

許多登山社團，網友、山友也紛紛幫忙發文表示，朱男８月13日到高雄石山林道溪南山周遭活動，採集昆蟲樣本，原定當晚與同學在特生中心集合下山，一直到晚間8點多，眾人還是不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

朱姓研究生上山時僅著輕裝備，也未帶食物，失聯五天，家屬擔心其安危，希望外界能提供最後見到他的資訊，以利警消搜尋。（圖／翻攝小林賢伍臉書）

高市消防局第六大隊接獲報案後，每天出動2組人馬上山搜尋，每組4至5人，於８月16、17日也申請出動直升機，但近幾日山區天候不佳，又常下起午後雷陣雨，警消至今仍一無所獲。

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(中時新聞網)