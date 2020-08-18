台北市信義區昨（17日）晚間發生一起熊貓外送員與路人鬥毆的衝突，從影片中可見，雙方似乎是起了爭執，該名外送員甚至與阿北大打出手，當場將他壓制在地上，影片上傳網路後引發熱議，甚至有網友敲碗想要知道後續發展。

一名網友昨晚在臉書社團「爆廢公社」上傳一段影片，從這短短30秒的片段中可見，一名熊貓外送員和路人阿北在台北市信義區的信安街直接打了起來，外送員在這短短的半分鐘將阿北壓制在地上，儘管對方持續掙扎，但卻始終無法動彈，而且旁邊經過汽機車經過按下喇叭，兩人卻不動於衷，似乎真的想要拚出輸贏。

原PO表示，事件發生後有報警處理，但他們為何起衝突就不得而知，影片曝光後也在網路上引發熱議，有網友留言表示，想要知道事件後續發展，而原PO則回覆，「沒續集，熊貓氣勢上輸了」、「阿貝超強 熊貓輸了」。

此外，看到熊貓當街交纏阿北，留言串甚至開始歪樓，「衣蝶！衣蝶！雅美蝶」、「下面被強吻感覺……」、「啪啪啪嗎」、「看起來很像%%%」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)