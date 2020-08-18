馬來西亞山打根省（Sandakan）12日上午11時，發生一起鱷魚咬死人的驚悚事件；一名男子阿卜杜拉（Abdullah）帶著8歲兒子阿斯敏（Asmin Abdullah）在河裡洗澡時，突然出現一條兇猛的鱷魚一口咬住阿斯敏拖入水中，阿卜杜拉嚇得逃上岸求救，當地消防員出動5艘船，目前仍尚未發現男童身影。

根據《每日郵報》報導，阿卜杜拉當天上午約10時許，帶著兒子阿斯敏到河裡洗澡，但就在他轉身背對兒子的幾分鐘內，突然聽到身後傳來潑水聲，正當他疑惑的轉頭時，便看到兒子被一條鱷魚咬在口中，隨後就被鱷魚拖入水裡消失，阿卜杜拉這才驚慌的四處尋找兒子的蹤跡，卻一直找不到人，連鱷魚也不見蹤影。

直到一小時後，正當阿卜杜拉正因為一直找不到兒子擔心不已時，他突然發現了剛剛攻擊兒子的鱷魚，正緩緩的在河的另一邊慢慢浮出水面，當下他才立即報案尋求幫助。當局接獲報案後，派出消防人員、搜救人員、警方、野生動物部門人員，以及其他村民，並出動5艘船協助搜索，但截至目前為止卻仍未發現男童的蹤影。

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(中時新聞網)