經濟部擬修《電源不足時期限制用電辦法》，明訂可以政治因素啟動限電措施，被外界視為以政治手段解決能源問題，行政院長蘇貞昌18日南下參加台南市安平再生水廠新建工程動土典禮時強勢回應說，相關行政命令有與時更新的必要，這與所謂的「政治限電」沒有關係，如此評論才是政治口水。

蘇貞昌說，由於蔡政府領導有方，過去一度曾經有電力供應缺少的危機，但這幾年來，無論是備轉容量率、備用容量率都非常充足，沒有限電危機；經濟部現在進行相關辦法的修訂，這是因應各種情況對於相關行政命令與時更新的必要性，與所謂的「政治限電」根本沒有關係，這樣子評論的才是政治口水。

至於國民黨台南市議員指控蘇「綠色恐怖」，因為指揮檢警偵辦為民喉舌的民代，如此好像恐嚇民代，蘇貞昌也認為，大家都知道我們防疫有成、紓困有效，3倍券更受歡迎；3倍券發行時機、兌領時期都有明文規定，竟然有民意代表在還沒有開始兌領前，就已經虛構事實，指有人拿假的3倍券到銀行兌領被拒絕，還被沒收等等，顯然當時就釋放假訊息，這是社會最痛恨的事，也會造成社會不安，因此他要求相關執法單位嚴辦，這也是要以儆效尤；尤其公眾人物更應以此為戒，不能帶頭做亂，所以移送法辦「剛好而已」。

對於有媒體批評，指政府都是蘇貞昌說了算，將造成基層公務員的困擾與一些問題，蘇貞昌則否認說，在蔡總統的領導下，我們只有一個政府，都是一個團隊，這個團隊就是大家齊心合力，各種事情大家商量解決，他非常敬佩立法院都能展現民意，而且都能團結將相關需要的法令及時通過，就像防疫需要的預算，就像紓困需要的預算，就像現在振興需要的預算，都非常感謝立法院各位立委大力支持。

尤其，看到地方政府的首長，大家都率先積極任事，比如推出3倍券，台南市長黃偉哲就說還可以加送1間房子，所以全台大家都可以看到，因為齊心合力才能防疫有成，因為立法院有效率才能超前部署，因為中央地方合作才能讓台灣民主、防疫被世界肯定，這絕不是他一個人說了算。

(中時 )