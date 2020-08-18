29歲的高姓男子是槍砲、詐欺通緝犯！臺中市警局市政所員警執行深夜執行緝毒專案，於18日清晨4時30分許在西屯區福星路與526巷口，發現一輛車號RCR-＊＊＊＊白色租賃小客車駕駛人行車飄移，易生危害狀況，經攔車盤檢。

警方指出，該男子下車受檢報假身分為員警識破，欲竄入車內逃離，為員警當場強制力控制，帶回勤務處所調查；經查就是被通緝中的高姓男子，警方機警手到擒來，全案調查後解送地檢署歸案。

(中時 )