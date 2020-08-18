臺中警緝毒見槍砲詐欺通緝犯 機警攔查手到擒來 11:082020/08/18 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方機警強制力控制，將高姓通緝犯帶回勤務處所調查，全案調查後解送地檢署歸案。（警方提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29歲的高姓男子是槍砲、詐欺通緝犯！臺中市警局市政所員警執行深夜執行緝毒專案，於18日清晨4時30分許在西屯區福星路與526巷口，發現一輛車號RCR-＊＊＊＊白色租賃小客車駕駛人行車飄移，易生危害狀況，經攔車盤檢。 警方指出，該男子下車受檢報假身分為員警識破，欲竄入車內逃離，為員警當場強制力控制，帶回勤務處所調查；經查就是被通緝中的高姓男子，警方機警手到擒來，全案調查後解送地檢署歸案。 (中時 ) #員警 #警方 #男子 #詐欺 #高姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 明德外役監越獄犯 疑為情脫逃 04:102020/08/18 地方新聞 槍砲要犯不爽假釋未過越獄逾3天 致電警方想要投案 09:482020/08/17 社會 婚宴丟錢 新人脫光查驗惹議 04:102020/08/18 社會新聞 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 08:272020/08/18 社會 民眾車爆胎堵交通 中市警急速換胎紓解車流 15:372020/08/17 社會 移工因疫情被裁員 不想離尋短幸運獲救 15:102020/08/17 社會 跨國水房遭破 金主疑聞風落跑 04:102020/08/18 社會新聞 機車擋道 樹林秀泰影城嚴管 04:102020/08/18 地方新聞 康友掏空案 作手炒股遭聲押 2簽證會計師交保30萬元 08:432020/08/18 社會 購無人島門檻高 叫好不叫座 04:102020/08/18 兩岸新聞 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 婚宴禮金失竊警遭控脫光檢查 新郎出面打臉大逆轉 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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