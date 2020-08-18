新冠肺炎疫情仍在全球延燒，蔡英文總統今天表示，希望等國際疫情趨緩後，臺灣跟新南向國家的交流和合作能夠更加緊密。她期勉學界，不僅取得個人的成就，也協助國家有創新的能量、前瞻的視野，為臺灣持續超前部署，創造更好的發展。

蔡英文今天上午接見「2020第十三屆崇越論文大賞特優及優等論文得獎碩博士生」時表示，得獎者在這個「管理學界奧斯卡」的選拔中脫穎而出，是非常不容易的成就。

這一屆的選拔相當激烈，去年參賽的論文已經有700多篇，今年更超過800篇。她說，這項競賽除了促進國際學術交流，也反映全球產業的趨勢，對於產官學界的應用發展有很大的幫助。

蔡英文舉例，今年獲得「特優論文獎」的同學們，針對Bank4.0、線上評價、賣家直播及物聯網等符合產業潮流的題材提出研究報告。所有得獎同學和老師的努力成果，都可以為政府施政提供最前瞻的寶貴建議。對此，她相當感謝。

她也感謝崇越集團和台灣管理學會長期鼓勵學生在管理學上的研究及創新。媒體曾提到，崇越集團所以可以不斷跨足新領域，很重要的就是董事長郭智輝不斷思考「下一個是什麼？」，並對未來的趨勢和挑戰超前部署。

蔡英文強調，同樣的，在國家發展上，我們也要掌握全球趨勢。因此，這幾年來，政府積極推動新南向政策，加強臺灣的國際競爭力，包括教育部的「新南向計畫」，也鼓勵師生到新南向國家進行產學合作，做臺商在當地發展的後盾。

她希望等國際疫情趨緩後，臺灣跟新南向國家的交流和合作能夠更加緊密。尤其面對後續的國際經貿局勢，新南向政策將持續是臺灣非常關鍵的國家戰略，來因應變局的挑戰。

她說，政府帶頭走，更需要民間一起同行。這幾年，崇越論文大賞新增了新南向商管研究，以及外籍生學位論文等類別，不但呼應政府政策，也有助於相關研究人才的養成。此外，除了新南向政策，各個產業也都需要新知識、新觀念，以及新管理技術的研發與應用。

蔡英文期勉得獎同學能夠繼續在豐碩的研究成果上，不僅取得個人的成就，也協助國家有創新的能量、前瞻的視野，為臺灣持續超前部署，創造更好的發展。

(中時 )