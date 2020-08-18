康友-KY（6452）董事長黃文烈等高階主管落跑，涉嫌「掏空」，台北地檢署持續追查，昨搜索約談施景彬、江明南等2名會計師，並依證交法財報不實罪，各以30萬元交保，而炒作康友股價的盤商黃耀弘，18日清晨則依涉證交法操縱股價罪向法院聲押禁見。

另外，金管會也祭出六大處置，在康友說明不清後證交所即停止股票交易，二是啟動跨境查核康友在大陸的資產，三是投保中心啟動投資人保護，四是釐清康友會計師的責任，五是檢討證交所對KY股票的管理機制，六是請KY公司辦業績說明會，澄清形象。

康友由於未能於14日如期出具第2季財報，已遭證交所依相關規定，自18日起暫停買賣，該股昨日受此消息衝擊，股價持續摜殺第7根跌停，並以上市以來最低價56.6元作收，劃下不完美的休止符。

康友大陸孫公司「六安華源製藥」是大陸第六大輸液廠，但自2018年黃文烈賣股票，引爆股價重創風爆後，也重創康友形象；今年7月底開始，黃文烈被爆在廈門有個人超貸等糾紛，緊接著又爆出六安華源廠機器設備早已抵押等連串事件，結果8月初起黃文烈即下落不明，而總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、稽核主管王浩等陸籍主管，也於8月6日及7日相繼辭任，更是震驚市場。

經檢調追查後，「六安華源製藥」營運不佳，涉及財報不實、掏空，目前黃文烈、章永鑒等高階主管皆被列為被告，昨日台北地檢署也搜索約談會計師施景彬、江明南，各以30萬元交保，盤商黃耀弘則遭禁見，另外楊姓、劉姓員工則獲請回。

至於可能在新加坡的黃文烈，檢方也開立拘票，若拘不到人將發布通緝並撤銷護照，透過司法互助緝捕。

而章永鑒、蔡曉梅等人，目前都在大陸，檢方近日也將發布通緝。

(工商 )