香港特手林鄭月娥18日開行政會議前宣布，推出第三輪防疫抗疫基金，已要求官員盡快推出，並多聽業界意見，尤其是受保持社交距離措施的行業。

林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒，她表示19日將公布的失業率不容樂觀，宣布將推出第三輪防疫抗疫基金，早前已邀請政務司司長和財政司司長共同策劃，未來日子會多聆聽各界的意見。

她指，已完成保就業計劃第一期申請，有14萬8千5百名個僱主申請，涉及保障的僱員數目則是190萬，工資補貼涉及439億港元，平均每人獲2.3萬元津貼，97％僱主為中小企，380名僱主僱用500人以上；另有11.6萬人屬自僱人士。

林鄭月娥指，截至8月16日，共接獲387宗有關保就業計劃的投訴，佔總申請的0.3％，當中不少是對補就業計劃的設計和要求不太掌握，已處理35％投訴，50多個轉介勞工處跟進，但反映了計劃符合計劃最初的目標，防止失業情況進一步惡化。

此外，港府宣布2人限聚令及晚餐禁堂食（店內用餐）等措施延長一周，並於18日凌晨起生效。

林鄭月娥被問到如繼續晚餐禁堂食或會導致部分餐廳倒閉，她指，今次疫情中，飲食界是最重挫的行業，因此港府反覆每日檢視疫情，才決定會否將有關措施延長7日，其決定是非常謹頓，公共?生、經濟影響等都重要，但她強調最重要是市民的安全。

她指，雖目前疫情數字回落，但未有下降趨勢，如不能夠切斷傳播會影響深遠，任何被視為放寬的措施將會令市民鬆懈，對疫情嚴控有好大影響。如飲食界有任何訴求，她會樂意商討。

(工商 )