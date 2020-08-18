（潤隆建設董事長、總經理蔡聰賓。圖／蔡惠芳攝）

上市營建股潤隆雖然去年只有小賺，但今年將大手筆配發股利，合計達4元，董事會預計9月24日定為除息交易日，霸氣犒賞股東，近期也吸引買盤悄悄進駐，參與除息行情，也衝高潤隆股價近期步步高，今（18）日氣勢如虹，盤中一度攻上69.6元，直逼70元大關，飆到近17個月新高。

潤隆去年沒有大案集中完工入帳，全年合併稅前淨利衰退至7.41億元，EPS為2.13元。但今年還是大手筆配發去年度股利達現金2元、股票2元，合計共4元。

董事會並訂於9月24日為除息交易日，配發包括：盈餘分配現金股利每股1元、資本公積發放現金股利每股1元、盈餘轉增資配股每股1元、資本公積轉增資配股每股1元，合計共4元。

依潤隆今天股價69.3~69.6元換算，殖利率將達5.7％。

潤隆建設今年主要貢獻案源，除第二季開始完工銷售的桃園總銷20.94億元「市政潤隆」外，還有高雄總銷29.83億元「悅誠」、台南33.58億元「潤隆（真愛NO.2）」等，市場預期今年業績可望優於去年。

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