勞動部今（18）上午召開基本工資審議委員會，決定明年的基本工資。勞團一早就在勞動部前表達訴求，希望基本工資可以調漲3％至5％，但資方代表卻認為，製造業受到疫情影響，無薪假情況仍相當嚴重，而且民間的「報復性消費」多在風景區，並不是每個行業都有回溫，因此希望能暫緩討論、等到年底再討論一次。

今年首次加入基本工資審議委員的中華民國工業區廠商聯合總會副理事長賴博司表示，今年疫情比較嚴重，很多製造業、甚至工業區裡面，「很多廠商都沒有訂單、都要沒頭路了」，站在工業區總會的角度，不是堅持不要漲、而是希望暫緩實施，如果一定要調整，會給企業造成很大的困擾。

賴博司指出，「希望暫緩實施」，因為到年底疫情會不會緩和也不知道，但現在「外銷東西都銷不出去」，盼著照顧員工都已經要忍耐、薪水要照發，不要走上無薪假。

中華民國工業協進會代表余玉枝也認為，現在滿多人都不看好第三、第四季，如果有機會就等到12月再來開一次會，「現在不要決定、年底再來決定」，特別是現在無薪假太多了，不適合來討論基本工資，等到疫情穩定一點，年底來開會、下半年再適用調整後的基本工資。

今年首次加入基本工資審議委員的全國中小企業總會理事游永全也認為，中小企業景氣也非常不好，所謂的報復性消費，也只是因為剛好景氣循環到了、遇到暑假買氣，「不要被短暫現象騙了」。中華民國全國商業總會副理事長許舒博也強調，報復性消費多集中在風景區，都會區的餐飲業、旅宿業都還是很辛苦。

(工商 )