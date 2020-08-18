北韓近期飽受國際經濟制裁與新冠疫情影響，嚴重衝擊國內民生經濟，外傳已面臨糧食短缺。據南韓《朝鮮日報》指出，北韓最高領導人金正恩在先前稱「養寵物是遭了資本主義的汙染」之後，並將強制處理，一部分寵物狗將被送去中央動物園，一部分恐淪入狗肉市場。

據《每日郵報》指出，金正恩7月已下令養寵物已違反國家法律，並譴責養寵物是「遭到資本主義思想污染的趨勢，屬於資本主義的要素」。而《朝鮮日報》引述消息人士指出，最近北韓政府掌握了平壤居民養寵物的住戶，要他們自行交出或強制抓走，「其中一部分寵物狗被送去中央動物園，另一部分恐賣給狗肉市場作為食材」。

報導指出，金正恩強制人民交出寵物狗造到部分養主抗議，有狗主人在背後哭喊罵金正恩，也有人譴責動物尚有感情，但金正恩根本是冷血動物。雖然過去北韓也譴責養狗是資本主義的腐敗象徵，但隨著1989年世界青年學生慶典後，加上韓流的流行，養寵物成為高階官員與財主的炫耀少段，畢竟普通民眾在公寓陽台養豬或家畜，相較之下養寵物犬顯得十分奢侈。

《每日郵報》報導也表示，根據最新一份聯合國報告指出，北韓2千550萬人口中，有將近6成面臨「廣泛糧食短缺」，而在國際制裁之下，糧食短缺問題更為嚴峻，而朝鮮半島一直都有吃狗肉的傳統。

(中時新聞網)