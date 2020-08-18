台中檢警追查規模龐大的洗錢集團，揪出幕後金主為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文，但莊在案情爆發後不知去向，疑已逃出境外。莊的身價號稱有「好幾個百億」，所屬的控股集團事業版圖橫跨兩岸三地及東南亞，國內近年來不少重大投資房地產、科技以及入主遊艇公司及旅遊業都看得到莊的身影，但目前他所投資的公司紛紛與他切割，讓謎樣的背景更引人好奇。

根據了解，莊姓總裁事業跨足兩岸與東南亞，涉及房地產、餐飲、旅遊、科技及網路媒體等，他掛名控股公司集團總裁，平日還塑造熱心公益的形象，在中部還成立一支女子企業壘球隊，有大力支持推動壘球賽，相當活躍於政商名流圈。

此外，莊姓總裁還受封馬來西亞拿督，並投資國內某遊艇公司擔任董事，投資安平、澎湖等地遊艇碼頭與大型飯店遊樂區開發，外傳更大手筆以8000萬購買亞洲第一艘海上超跑遊艇，甚至擁有一架灣流行私人飛機以及超過2億的超跑，但遊艇與私人飛機、超跑是否都屬他私人擁有仍有待證實，不過莊周文傳出涉跨境洗錢案，震驚中部政商界。

檢警調查，該洗錢組織，在台中至少有2處「水房」據點；今年迄今，已洗錢逾50多億，另清查出南部也有水房，洗錢恐高達上百億，堪稱全台最大洗錢網絡，資金雄厚。透過該組織洗錢的犯罪，遍及網路賭博、詐騙、販毒與色情等。

台中地檢署上周指揮刑事局，搜索該集團位於西屯及西區商業大樓2處水房，查獲電腦等設備，帶回18名集團成員；但檢警掌握的幕後金主、莊姓總裁卻拘提不到，已先落跑，辦案人員懷疑有人洩漏搜索消息，讓人脈深厚的莊姓總裁早一步逃離。

檢方訊後，將邱等5人依照組織犯罪、洗錢等罪嫌，向法院聲押禁見獲准，另外12人交保、1人請回，持續追查金主等共犯。

(中時新聞網)