大陸周二（18日）公布新增22宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，新疆連續兩日零確診，顯示疫情正趨緩。早前宣布在阿聯酋展開第3期疫苗臨床試驗的大陸國營國藥集團表示，滅活疫苗料於今年底上市，打兩針價格將在1000人民幣以內。他自己已打兩針，無不良反應。

據報導，過去一日大陸新增的境外輸入確診個案，分別出現在上海、江蘇、天津、陝西和廣東。上海14宗個案均為外地工作的大陸人，1人從英國返回，4人乘同一航班自新加坡返回，其餘8人乘同一航班自阿聯酋返回。目前各人已送到當地定點醫院救治，同機202名密切接觸者則集中隔離。截至周二凌晨零時，全國累計84,871人確診，當中4634人病亡。

國藥集團董事長劉敬楨日前受訪時指出，該公司分別與武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，均已進入國際臨床三期試驗階段。試驗結束後，滅活疫苗就可以進入審批環節，預計今年12月底能夠上市。他預計兩研究所的滅活疫苗年產量合共達2.2億劑。另外，該公司的基因工程亞單位疫苗預計今年10月也進入臨床研究，一旦研發成功就能快速大規模量產。

至於民眾最關注疫苗的效果和價格，劉敬楨表示滅活疫苗市售預計數百元一針。疫苗打一針保護率大概是97％，抗體產生過程像曲線一樣緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠病毒的水平；如果打兩針，保護率就能達到100％。

劉敬楨介紹，兩針疫苗接種時間一般相隔28天，但特殊情況下可以同時接種。他認為大陸14億人並非全部人都有必要接種疫苗；居住在人口密集城市的學生、上班族等有必要接種，如居住在人口稀少的農村地區則可以不接種。

(中時 )