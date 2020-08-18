北市一名房東對房客拍肩、摸頭，台北市政府認定性騷擾裁罰2萬元，房東不服提告，請求撤罰。台北地院認為，房客已刻意保持距離，房東卻仍靠近拍肩摸頭，已逾越一般社交常情，北市府開罰無違誤，判房東敗訴，可上訴。

房東主張，他與房客2018年6月9日上午9時許只是在討論租屋規矩，不知為何被控性騷擾？房客提出的影片中沒拍到他有拍肩摸頭，房客身上有被火燙傷的痕跡，他看了不舒服，根本不會有感覺，不能僅憑房客單方面指控就認定性騷擾。

北市府抗辯，影片中房東確實兩度伸手觸摸，且房東接受警方筆錄時承認有拍肩摸頭，接受市府性騷擾防治委員調查時也稱：「我說要請她吃個飯，我請她不要再講了，我手就順勢碰一下」；房東與房客認識不久，卻未尊重房客身體界線，讓房客感到冒犯，已成立性騷擾。

法官認為，性騷擾成立與否，應審酌當下環境、當事人間的關係及言詞，以及被害人的主觀感受；房客才剛入住，與房東討論時保持距離，房東未經同意就出手觸摸房客肩膀與頭部，雖否認有性騷擾意圖，但已讓房客感到冒犯，逾越一般社交常情，故認定北市府裁罰合法，判房東敗訴。

(中時 )