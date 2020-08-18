109年「暑期保護青少年活動－青春專案」，自109年7月1日至8月31日止，台中市政府警察局警犬隊除協助各類宣導外，更於中職賽程間至洲際棒球場配合轄區第五分局警方場檢任務，為了讓民眾有個安全的觀賽環境，8隻偵爆、緝毒犬輪番上陣，靚萌又認真執勤的模樣瞬間擄獲球迷目光。

除了球迷間關注的中職賽事外，更有專屬青少年朋友們的棒球夏令營，藉著與大小朋友的互動過程，中市警犬隊展現平日偵爆、緝毒等訓練成果，更自創有趣的123木頭人，展現警犬的高度服從。影片中緝毒犬JJ、Choco及偵爆犬Bobby，一聽到123…木頭人口令，立刻定住不動，讓配合拍攝的中信兄弟啦啦隊及小小球員嘖嘖稱奇，直呼警犬好厲害。

警犬隊隊長江明慧表示警犬出勤時需高度配合領犬員指令，故領犬員平日常以寓教於樂的方式達成訓練目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。暑假期間，中市警犬特結合棒球賽事拍攝「警犬一起123，暑出青春好棒棒」小短片，利用逗趣畫面鼓勵青少年及家長妥適規劃適合孩子體能之戶外休閒等活動，以營造優質青少年成長環境。

(中時 )