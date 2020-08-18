網路上流傳許多防癌秘方，包括「喝咖啡可以防癌」，到底日常生活中那些舉動真的對健康有益？國健署指出，目前並沒有明確證據證明咖啡可以防癌，網路上流傳許多抗癌偏方，其實多數人都有錯誤迷思。

有研究指出，多酚類物質可降低肝癌、子宮內膜癌等癌症風險，根據衛福部國健署官網資料顯示，咖啡中雖包含木脂素植物雌激素、類黃酮等多種多酚類物質，但目前仍未有明確實證證明咖啡具有防癌功效，且對於肝癌、子宮內膜癌以外的癌症也還沒有定論。

國建署指出，下列4件關於預防癌症的迷思，很多人都做錯：

1. 勿過度倚賴營養補充品

許多人以為吃保健食品就可以強身，但並沒有研究顯示，服用營養補充品可以預防癌症；相對的，服用特定的補充品甚至會增加罹癌風險。因此除非健康因素需服用某些營養補充品，否則均衡飲食就可提供每日所需的各式營養素。

2. 有計畫的攝取蔬果五穀

許多人為了減肥，不敢吃米飯、澱粉，但研究顯示，多吃蔬菜、水果、五穀雜糧等植物性食物，有助於抵抗口腔、咽喉、食道、胃、大腸等部位的癌症，因為纖維素、維生素和其他有助於維持體內環境穩定的微量元素，可降低體內細胞變成癌細胞的機率。

3. 過多紅肉與加工肉品一樣容易致癌

牛、羊、豬等紅肉雖富含蛋白質、鐵和鋅，但攝取過多的紅肉會增加罹患大腸癌的風險；此外，加工肉品如火腿、培根和熱狗等經過煙燻、醃製或添加防腐劑的製程，都含有會損害健康細胞的致癌物。

4. 癌症死亡人口有22%都與菸害有關

使用菸草不僅對人體造成危害也會致癌，與酒精類飲品併用時，更加劇對人體的危害程度。研究顯示，肺癌患者中高達90%的比例有吸菸的習慣，是導致肺癌的最主要原因，且所有癌症的死亡人口中有22%的比例與菸害有關。此外，實證顯示過度飲用各種酒精性飲料，如：紅酒、白酒、啤酒等都會增加罹癌風險，所有癌症的死亡人口中亦有3.6%的比例與飲酒有關，過度的飲酒不僅會對身體造成負擔也會導致肥胖。

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(中時新聞網)