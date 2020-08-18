523位聯名陸生家長統計表。（李侑珊翻攝）

大批陸生新舊生已超過一學期無法回台就學，523位陸生家長今(18)日首度發表公開連署信，向台灣發出呼籲，盼我方教育部能協調相關單位，盡職盡責，讓陸生能趕緊回到台灣繼續學業。

以下是523位陸生家長連署信全文：

陸生家長致台灣教育部門之公開信

敬啟者：

久聞台灣人民友善、社會包容、人文多元，眾多高校理念先進、學養深厚、師資精良。雖兩岸關係時有波折，想教育當與政治無涉，我等遂坦坦然送子弟跨越海峽，望其學有所成。

然天有不測風雲，新冠疫情禍從天降，春節歸家省親之陸生延宕半載，無法返校。8月5日曾忽傳喜訊，開放所有境外生赴台復學；孰料當天傍晚風雲突變，稱因「兩岸考慮」，唯攔阻陸生於外。前期因疫情考量無法赴台尚能理解；現因兩岸關係，致使無辜陸生返校求學之願遙不可及，陸生及家長焦慮不已、寢食難安！

近期兩岸關係雖有波折，然莘莘學子在台求學，與政治無涉、與和平有利。以兩岸關係為由，阻陸生求學之路，則有違學子受教育之權利，有違崇尚法治、尊重契約之精神。故此，我等523位陸生家長聯名發表此公開信，望台灣教育部門盡職盡責，協調相關部門，促成學子早日赴台。此舉有助兩岸友善交流之途，有利學子孜孜求學之願，亦不負我等對台灣教育之期待。

此致

台灣教育部門

523位陸生家長（聯名清單僅送臺灣教育部門，恕不公開）

2020年8月15日

(旺報 )