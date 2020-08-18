台中市豐原區18日發生死亡車禍，懷有31周黃姓孕婦早上騎機車載2歲女兒行經東洲路時，在停等紅燈後剛要起步時，慘遭後方李男駕駛的大型吊車追撞，女童當場卡在輪下，黃女挺著大肚子嚇得光赤腳奔跑呼救。警消到場後將女童拉出，不過已死亡，黃女則是受傷送醫無大礙，雙方均無酒駕，警方目前調查確切發生原因。

豐原警方指出，33歲李男早上近8時，駕駛機械吊車沿東洲路往豐原大道7段方向行駛，停等紅燈欲起步時，疑似視線不佳或視線死角，未注意車前狀況，不慎追撞前方同向33歲黃姓孕婦所騎乘的機車，當時黃姓孕婦載著2歲朱姓女童坐在後面。

從監視器畫面顯示，吊車撞到機車後倒下，黃姓孕婦挺著大肚子，嚇得光著赤腳跑到吊車司機旁，似乎是在跟他說撞到人了，只見吊車立即往後開，隨後黃女急著跟路人求救，並趕緊跑過去看女童。由於現場只有一頂安全帽，警方研判女童坐在後方並未戴安全帽。

豐原醫院指出，孕婦雙膝挫傷，目前胎象穩定，留院觀察中。據了解，該吊車司機表示，因吊車車體太高，沒有看見前面有機車。警方指出，雙方均無酒駕，確切肇事原因待釐清中。

另有關該肇事吊車無申請臨時通行證部分，警方將依法開罰，並此呼籲，民眾騎乘機車(自行車)應與大型車輛保持距離，並有防禦駕駛觀念，以免因視線死角或內輪差造成意外發生。

(中時 )